Бельгийской легкоатлетке дали пробежать на ЧМ в полном одиночестве, но она проиграла барьеру: видео

Спортсменка получила вторую попытку пробежать дистанцию в четвертьфинале после того, как сборная Бельгии подала протест из-за падения американки Нии Али. По мнению бельгийской команды, падая, соперница помешала Загре, которая бежала по соседней дорожке.

Судьи протест удовлетворили и разрешили Загре повторить забег при полном отсутствии соперниц. Тем не менее легкоатлетке это не помогло: она не смогла выйти в полуфинал, упав на финише, споткнувшись на последнем барьере.