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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции

В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2022 в штате Орегон (США) состоялись соревнования в прыжках с шестом у мужчин.

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Источник: Reuters

Золото удалось выиграть 22-летнему олимпийскому чемпиону 2020 года, рекордсмену мира и обладателю высшего мирового достижения на открытом воздухе, представителю Швеции Арману Дюплантису. Его победный результат — 6,21 метра, что является новым мировым рекордом. Предыдущий мировой рекорд был установлен им же в 2020 году — 6,18 метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серебро досталось Кристоферу Нильсену из США (5,94 м), а бронза — представителю Филиппин Эрнесту Джону Обьене (5,94 м).

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии — 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).

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