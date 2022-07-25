Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции

Золото удалось выиграть 22-летнему олимпийскому чемпиону 2020 года, рекордсмену мира и обладателю высшего мирового достижения на открытом воздухе, представителю Швеции Арману Дюплантису. Его победный результат — 6,21 метра, что является новым мировым рекордом. Предыдущий мировой рекорд был установлен им же в 2020 году — 6,18 метра.

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии — 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).