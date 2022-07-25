Спортсмены из США выиграли общий медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике

Напомним, что на прошлом чемпионате мира по лёгкой атлетике, прошедшем в Дохе (Катар) в 2019 году, лучшими по количеству выигранных медалей стали также США (29), следом за ними расположились Кения (11) и Ямайка (12). Россия тогда стала шестой, заработав шесть наград (две золотые медали, три серебряные и одну бронзовую).