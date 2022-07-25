Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
24.07
Краснодар-2
Арсенал
03
Футбол. Первый дивизион
24.07
Динамо Мх
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
24.07
Балтика
Волгарь
31
Футбол. Премьер-лига
24.07
Ахмат
Факел
21
Футбол. Премьер-лига
24.07
Локомотив
Ростов
22
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортсмены из США выиграли общий медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике

Сегодня, в ночь на понедельник, 25 июля, в штате Орегон (США) завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022.

Наверх
Источник: Reuters

Лидерами общего медального зачёта соревнований стали спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых).

Второе место у Эфиопии — 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые).

Замкнула тройку Ямайка с 10 медалями (две золотых, семь серебряных и одна бронзовая).

Напомним, что на прошлом чемпионате мира по лёгкой атлетике, прошедшем в Дохе (Катар) в 2019 году, лучшими по количеству выигранных медалей стали также США (29), следом за ними расположились Кения (11) и Ямайка (12). Россия тогда стала шестой, заработав шесть наград (две золотые медали, три серебряные и одну бронзовую).

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
«Ваши трупы могут всплыть в Москва-реке». Как разрушили карьеру Тишкова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь