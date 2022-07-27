Почему в России не умеют быстро бегать? 100 метров — наша боль: 10 секунд не разменивал даже великий Борзов

Пока в легкоатлетической летописи появляются новые главы (результат Фреда в финале — уровень второго десятка топ-спринтеров за всю историю, а быстрее его июньских 9,76 бежали лишь пятеро), в России катастрофа со спринтом.

И дело не в изгнании нашей легкой атлетики — так было всегда.

Даже во времена СССР, когда советские легкоатлеты задавали тренды, в мужской 100-метровке получалось только у Валерия Борзова. Он брал олимпийские медали в 70-е, бежал быстрее актуальных российских лидеров (личный рекорд 10,07 при старой системе фиксации) и обгонял американцев, но после него больших спринтеров в стране не появлялось.

Удивительно, ведь в смежных дисциплинах Россия зажигала звезд: Ирина Привалова считалась важной фигурой женской 100-метровки в 90-х (подиумы на Играх-1992 и ЧМ-1995), в коротких барьерах почти 10 лет в порядке Сергей Шубенков, а в длинных время от времени вспыхивали таланты вроде Натальи Антюх (золото Игр-2012) или Дениса Кудрявцева (серебро ЧМ-2015).

И только в мужском гладком спринте — давняя пустота. Почему?

Сначала несколько фактов — для понимания масштаба беды:

• Легендарные 9,58 Усэйна Болта на ЧМ-2009 помнят все — это мировой рекорд на ближайшие десятки лет.

Следующая пятерка самых быстрых людей в истории уложилась в 9,74 секунды, топ-10 — в 9,78, топ-50 — в 9,91, а топ-100 — в 9,95. Из десяти секунд с той поры, как в легкой атлетике время измеряют автоматически, выбегали 169 человек — и среди них нет ни одного человека из России или СССР.

• Мужскому рекорду России на дистанции 100 метров в августе исполнится 16 лет — в пыльном 2006-м Андрей Епишин пробежал финал Евро за 10,10 секунды и взял серебро.

Точно таким же был рекорд Советского Союза, который в 1986-м установил Николай Юшманов (на тот момент — 35-й результат в мире) — быстрее 10,10 никто из наших уже не бегал.

Для сравнения, рекорды Епишина и Юшманова занимают 420-ю строчку в топе лучших спринтеров легкой атлетики, а от мирового рекорда — вы уже посчитали — их отделяет пропасть в полсекунды.

• На чемпионатах мира россияне никогда не выходили в финал, а лучшее достижение — 5-е место Александра Порхомовского в полуфинале Штутгарта-1993 с результатом 10,20.

Спустя два года в полуфинале бежал Андрей Григорьев (8-е место, 10,30), а начиная с Севильи-1999 российские спринтеры просто не выполняли норматив для участия в чемпионате мира. Исключение — домашний ЧМ-2013, где Александр Бреднев занял 45-е из 56 участников.

• Главный спринтер России прямо сейчас — 26-летний Игорь Образцов.

Он выигрывал два последних чемпионата России (в 2020-м и 2021-м), а незадолго до этого — весной 2020-го — закончилась его допинговая дисквалификация длиной в год за запрещенный лигандрол. После бана результаты Образцова поползли вверх: кроме двух титулов получилось сбросить с личного рекорда (10,33) сразу 0,07 секунды.

• Но лучшим результатом последнего десятилетия владеет другой бегун — 21-летний Данила Тен. Его секунды (10,19) совсем свежие — из полуфинала брянского этапа Кубка России, проходившего в начале июля. Кстати, в финале Тен пробежал еще быстрее — за 10,15 (а Образцов — вообще за 10,12), но при попутном ветре 2,7 м/с, а это выше нормы и не позволяет фиксировать официальные рекорды.

• В базе данных ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) висят два удивительных результата из прошлого сезона — 9,9 секунды от Образцова и Владислава Воронина, якобы показанные ими на командном чемпионате России-2021 в Брянске. Странные цифры, которые для наших парней кажутся космосом.

Объяснение простое — на том турнире велся ручной хронометраж (да-да, в 2021-м на чемпионате России время все еще измеряют ручным секундомером), поэтому относиться всерьез к этим результатам не стоит.

• За спринт в российской команде долгие годы отвечал тренер Валентин Маслаков — он занимал должность главного тренера сборной, а в 2016-м — после громкой отставки из-за шквала допинговых залетов и прихода Юрия Борзаковского — сосредоточился на коротких дистанциях.

«Приняли непопулярное решение в спринтерских индивидуальных видах гладкого бега никого не выставлять», — цитата, которую Маслаков озвучивал перед каждым чемпионатом мира.

«Натурализация в нынешних условиях — идеальный вариант. По этому пути уже пошли многие европейские страны — Норвегия, Швеция, Германия. Не привлекая иностранцев, конкурировать даже на европейском уровне становится сложно», — такие пути для усиления искал Маслаков в 2011-м.

В 2020-м он стал настолько токсичным, что в сборной его пришлось заменить супругой — главным тренером по спринту числилась Людмила Маслакова. А в 2021-м работать со спринтерами отправили бывшего барьериста Руслана Мащенко — кардинальных сдвигов пока не произошло.

• Теперь к причинам — почему наш спринт не выходил из запустения даже в те годы, когда почти не существовало ограничений в средствах и методах. Объяснения от непосредственных участников максимально простые: генетика, методика тренировок, психология и конкуренция.

«Все разговоры, что в спринте побеждают только темнокожие — ерунда. Я обыгрывал их, и ничего. Скорее дело в том, что у европейцев проблемы в методике», — версия 10-летней давности от рекордсмена России Андрея Епишина.

«В той же Америке для темнокожего населения спорт — это шанс выбиться куда-то. Поэтому мотивация у них сильнейшая. Я говорю не про какие-то деньги, а про поступление в университет. Быстро бежишь — получишь приглашение на бесплатное обучение. А это путевка в будущее.



Если рассматривать физиологические способности, то в определенных видах они у темнокожих чуть выше. Но не фатально. И есть много белых, которые по одаренности ничем не уступают. У меня в Британии племянница, по ее рассказам, на детском уровне там побеждают примерно поровну вне зависимости от цвета кожи.



К тому же сознание у ребят другое. Те же юноши редко выезжают на международные старты, не видят, что происходит в других командах. У нас частенько бывали матчевые встречи, еще какие-то турниры. Сейчас же российская легкая атлетика варится в своем котле. После чемпионата страны новых горизонтов нет. Тренеры тоже перестали участвовать в международных конгрессах. Все это и дает такой эффект. Я, кстати, тоже уже не смотрю российский спринт», — объясняла несколько лет назад будущий президент ВФЛА Ирина Привалова.

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«Чего греха таить, спринтеры из США и стран Карибского бассейна даже сложены иначе, чем европейцы. Чисто генетически они изначально быстрее, сильнее, выносливее. Да, иногда в Европе появляются самородки вроде Лемэтра или Валерия Борзова, способные бросить вызов ямайцам и американцам. Но происходит это раз во много лет», — оправдывался за неудачи Валентин Маслаков.

«Дело даже не в том, что они сильнее, тут уже вопрос в психологии. Почему-то изначально все думают, что белые атлеты слабее. Не надо обращать внимание на других, если изначально думать, что кто-то сильнее, то ничего и не выйдет», — и снова Епишин.

Понятно, что условия, в которых сейчас существует наша легкая атлетика, не обещают героев спринта в обозримом будущем — не растерять бы тех, к достижениям которых привыкли: в высоте, женском шесте, мужских барьерах.