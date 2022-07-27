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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: латвийские атлеты могут получить тюремный срок за выступления в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Спортсмены из Латвии, которые выступают в России или Белоруссии, могут попасть под уголовную ответственность по возвращении на родину, сообщает Delfi.

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По информации источника, силовые структуры Латвии будут пристально следить за данными спортсменами. Издание не отмечает, будет ли это караться тюремным сроком, но уточняет со ссылкой на службу безопасности Латвии, что спортсменам может грозить уголовная ответственность.

В апреле сейм Латвии принял поправки в закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.

В конце июня московский хоккейную клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с латвийским нападающим Миксом Индрашисом на один год. После этого генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что форварда могут перестать приглашать в национальную сборную. Затем Индрашис назвал не соответствующей действительности информацию о контракте со «Спартаком». Позже в клубе отметили, что, если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить «красно-белым» компенсацию согласно регламенту КХЛ. Затем хоккеист подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз».

Помимо него в КХЛ выступает бывший вратарь сборной Латвии Янис Калниньш, ранее подписавший контракт с хабаровским «Амуром». Из-за продолжения игры в России ему будет отказано в приглашении в национальную команду. В июле заявка на переход Калниньша в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF) поступила в Латвийскую федерацию хоккея (LHF), после чего латвийская сторона заблокировала сделку. Ранее он выступал за рижское «Динамо» и хельсинский «Йокерит».

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