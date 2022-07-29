СМИ: четверо эритрейских легкоатлетов были найдены после пропажи на ЧМ

О пропаже спортсменов и тренера стало известно в последний день чемпионата мира. Точная причина исчезновения не установлена. Отмечается, что нет никаких улик, которые доказывали бы, что мужчины покинули место жительства не самостоятельно.

Позднее федерация легкой атлетики Эритреи сообщила о том, что все пропавшие были найдены, спортсмены возобновили работу с командой.