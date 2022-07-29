Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Факел
Динамо
Футбол. Премьер-лига
29.07
Урал
Краснодар
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Родина
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Акрон
Все события
Фоторепортажи
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
29 июля, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: четверо эритрейских легкоатлетов были найдены после пропажи на ЧМ

Четыре спортсмена и тренер мужской сборной Эритреи по легкой атлетике пропали во время чемпионата мира, который проходил в американском Юджине, сообщает Fox12 со ссылкой на национальную федерацию легкой атлетики Эритреи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

О пропаже спортсменов и тренера стало известно в последний день чемпионата мира. Точная причина исчезновения не установлена. Отмечается, что нет никаких улик, которые доказывали бы, что мужчины покинули место жительства не самостоятельно.

Позднее федерация легкой атлетики Эритреи сообщила о том, что все пропавшие были найдены, спортсмены возобновили работу с командой.

Чемпионат мира по легкой атлетике прошел с 15 по 24 июля. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. До этого россияне из-за допингового скандала с 2015 года имели право выступать в нейтральном статусе.

 Роды в тюрьме, вражда с дочерью, 'конвейер смерти'. История легенды СССР
Первой разделась в Голливуде, ныряла к крокодилам. Пловчиха, изменившая мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь