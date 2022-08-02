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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России. Она побила рекорд Елены Исинбаевой

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах.

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Источник: Reuters

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.

Чемпионат России по легкой атлетики в Чебоксарах завершится 5 августа.

Сидорова также является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр.

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