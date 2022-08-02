Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России. Она побила рекорд Елены Исинбаевой
Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах.
Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах.
Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.
Чемпионат России по легкой атлетики в Чебоксарах завершится 5 августа.
Сидорова также является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр.