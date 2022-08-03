Текущие события
Футбол. Еврокубки
3.08
ДАК
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Вольфсбергер
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
3.08
Виборг
Б-36
30
Футбол. Еврокубки
3.08
Рига
Жил Висенте
11
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Хибернианс
Все события
Фоторепортажи
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
3 августа, источник: Спорт-Экспресс

Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

29-летняя спортсменка показала результат 2 метра. Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,91). Тройку лучших замкнула Мария Кочанова (1,91).

Чемпионат России в Чебоксарах завершится 5 августа.

Ранее Ласицкене выиграла Гран-при Московской области. Она преодолела планку на высоте 1,95 м.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь