Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.