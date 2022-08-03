Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
29-летняя спортсменка показала результат 2 метра. Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,91). Тройку лучших замкнула Мария Кочанова (1,91).
Чемпионат России в Чебоксарах завершится 5 августа.
Ранее Ласицкене выиграла Гран-при Московской области. Она преодолела планку на высоте 1,95 м.