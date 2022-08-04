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16:49 (мск), источник: ТАСС

Мария Ласицкене не выступит на открытом чемпионате Белоруссии по легкой атлетике

Спортсменка планирует выступить в Москве на Мемориале Куца.

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Источник: Reuters

ЧЕБОКСАРЫ, 4 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на открытом чемпионате Белоруссии по легкой атлетике, который пройдет в Минске с 17 по 18 августа. Об этом ТАСС в четверг сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария не поедет в Минск на чемпионат Белоруссии, — сказала Назарова. — Конкуренция на внутрироссийских соревнованиях куда выше, поэтому она планирует выступить в эти же сроки в Москве на Мемориале Куца».

Легкоатлетический Мемориал Куца пройдет на московском стадионе имени братьев Знаменских 18 августа.

В начале июля Ласицкене сообщила журналистам о своих намерениях выступить на Кубке Белоруссии в Бресте (12 июля) и августовском чемпионате этой страны. Турнир в Бресте она вынуждена была пропустить из-за ухудшившейся погоды и переноса женского турнира по прыжкам в высоту на один день.

3 августа Ласицкене выиграла чемпионат России в Чебоксарах с лучшим результатом сезона в России (2 метра).

Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали чемпионатов Европы.

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