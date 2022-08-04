ЧЕБОКСАРЫ, 4 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на открытом чемпионате Белоруссии по легкой атлетике, который пройдет в Минске с 17 по 18 августа. Об этом ТАСС в четверг сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария не поедет в Минск на чемпионат Белоруссии, — сказала Назарова. — Конкуренция на внутрироссийских соревнованиях куда выше, поэтому она планирует выступить в эти же сроки в Москве на Мемориале Куца».

Легкоатлетический Мемориал Куца пройдет на московском стадионе имени братьев Знаменских 18 августа.

В начале июля Ласицкене сообщила журналистам о своих намерениях выступить на Кубке Белоруссии в Бресте (12 июля) и августовском чемпионате этой страны. Турнир в Бресте она вынуждена была пропустить из-за ухудшившейся погоды и переноса женского турнира по прыжкам в высоту на один день.

3 августа Ласицкене выиграла чемпионат России в Чебоксарах с лучшим результатом сезона в России (2 метра).