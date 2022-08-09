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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинская легкоатлетка призвала к полной изоляции российского спорта

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха потребовала полного отстранения представителей России от международных турниров.

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Источник: РИА "Новости"

Саладуха рассказала о методах давления на международные организации со стороны Украины. Ранее спортсмены из этой страны стали отказываться от участия в турнирах, на которые допустили россиян.

«Украина не хочет соревноваться вместе с Россией. На соревнованиях спортсмены даже не выходили на дорожку. Они говорили: “Мы будем бойкотировать эти турниры”. Мы требуем, чтобы ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены из России нигде не участвовали. Ни одного представителя не должно быть», — сказала Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM».

Международные организации при этом уже стали наказывать тех, кто агрессивно агитирует к изоляции российского спорта. В понедельник вынесли предупреждение главе норвежского гандбола Каре Гейрому Лио. Он требовал разорвать контракты со всеми российскими гандболистами и полностью отстранить страну от турниров.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.

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