Украинская легкоатлетка призвала к полной изоляции российского спорта
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха потребовала полного отстранения представителей России от международных турниров.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха потребовала полного отстранения представителей России от международных турниров.
Саладуха рассказала о методах давления на международные организации со стороны Украины. Ранее спортсмены из этой страны стали отказываться от участия в турнирах, на которые допустили россиян.
«Украина не хочет соревноваться вместе с Россией. На соревнованиях спортсмены даже не выходили на дорожку. Они говорили: “Мы будем бойкотировать эти турниры”. Мы требуем, чтобы ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены из России нигде не участвовали. Ни одного представителя не должно быть», — сказала Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM».
Международные организации при этом уже стали наказывать тех, кто агрессивно агитирует к изоляции российского спорта. В понедельник вынесли предупреждение главе норвежского гандбола Каре Гейрому Лио. Он требовал разорвать контракты со всеми российскими гандболистами и полностью отстранить страну от турниров.
В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.