Украинская легкоатлетка призвала к полной изоляции российского спорта

Саладуха рассказала о методах давления на международные организации со стороны Украины. Ранее спортсмены из этой страны стали отказываться от участия в турнирах, на которые допустили россиян.

«Украина не хочет соревноваться вместе с Россией. На соревнованиях спортсмены даже не выходили на дорожку. Они говорили: “Мы будем бойкотировать эти турниры”. Мы требуем, чтобы ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены из России нигде не участвовали. Ни одного представителя не должно быть», — сказала Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM».

Международные организации при этом уже стали наказывать тех, кто агрессивно агитирует к изоляции российского спорта. В понедельник вынесли предупреждение главе норвежского гандбола Каре Гейрому Лио. Он требовал разорвать контракты со всеми российскими гандболистами и полностью отстранить страну от турниров.