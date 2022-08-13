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15:03 (мск), источник: ТАСС

Прыгун в высоту Лысенко победил на первом турнире после дисквалификации

Второе место занял Илья Иванюк, третье — Никита Курбанов.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко занял первое место на Кубке Свердловской области. Соревнования прошли в субботу в Ирбите.

25-летний Лысенко показал результат 2,31 м. Вторым стал Илья Иванюк с результатом 2,28 м. Тройку лидеров замкнул Никита Курбанов (2,24 м).

Лысенко был отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. Он является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года в Бирмингеме и серебряным призером летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне.

Лысенко получил четыре года дисквалификации за фальсификацию документов и два года — за нарушение правил подачи информации о местонахождении. При этом Спортивный арбитражный суд (CAS) решил сделать два года дисквалификации условными за существенную помощь спортсмена в расследовании дел бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и ряда других представителей организации.

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