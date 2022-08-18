Российский легкоатлет описал сумму призовых фразой «денег хватит на три месяца»

Спортсмен заявил, что среднемесячная зарплата в России составляет 50 тысяч рублей. «Допустим, выиграешь три старта за год. Если считать по этим призовым, мне их хватит на три месяца. А если ты спортсмен, у тебя подготовка к соревнованиям получается намного дороже», — описал он сумму призовых. Шкуренев добавил, что невозможно сравнивать российские выплаты с призовыми на международных соревнованиях.