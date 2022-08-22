Могучих выиграла чемпионат Европы. Ласицкене прыгала выше на чемпионате России
Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта — 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).
Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта — 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).
Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины. Финал.
Чемпионат России. Прыжки в высоту. Женщины.
Напомним, что российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.