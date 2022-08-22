Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.08
Реал Сосьедад
Барселона
14
Футбол. Зарубежный
21.08
Лилль
ПСЖ
17
Футбол. Зарубежный
21.08
Аталанта
Милан
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Болонья
Верона
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Атлетико
Вильярреал
02
Футбол. Премьер-лига
21.08
Краснодар
Оренбург
20
Футбол. Первый дивизион
21.08
Кубань
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
21.08
Родина
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Эмполи
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
21.08
Наполи
Монца
40
Футбол. Первый дивизион
21.08
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
21.08
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
33
Футбол. Зарубежный
21.08
Бохум
Бавария
07
Футбол. Зарубежный
21.08
Атлетик
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
21.08
Ренн
Аяччо
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
Балтика
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Премьер-лига
21.08
Зенит
Торпедо
20
Футбол. Первый дивизион
21.08
КАМАЗ
Акрон
40
Футбол. Зарубежный
21.08
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
21.08
Лидс
Челси
30
Футбол. Зарубежный
21.08
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
21.08
Анже
Брест
13
Футбол. Зарубежный
21.08
Клермон Фут
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
21.08
Монпелье
Осер
12
Футбол. Зарубежный
21.08
Тулуза
Лорьян
22
Футбол. Первый дивизион
21.08
Уфа
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
Футбол. Зарубежный
21.08
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Первый дивизион
21.08
Енисей
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
21.08
Волга
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
10Прощание с Георгием Ярцевым
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Могучих выиграла чемпионат Европы. Ласицкене прыгала выше на чемпионате России

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта — 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).

Наверх
Источник: Reuters

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины. Финал.

  1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,95 метра
  2. Мария Вукович (Черногория) — 1,95 метра
  3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,93 метра
  4. Бритт Верман (Нидерланды) — 1,93 метра
  5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,93 метра

Чемпионат России. Прыжки в высоту. Женщины.

  1. 1. Мария Ласицкене — 2,00 метра
  2. 2. Наталья Спиридонова — 1,91 метра
  3. 3. Мария Кочанова — 1,91 метра

Напомним, что российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.

 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь