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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болт намерен запатентовать свою победную позу

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака позы, в которой он праздновал победы на соревнованиях.

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Источник: Reuters

Согласно данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, Болт подал соответствующую заявку 17 августа. После побед ямаец отклонял корпус назад, выпрямлял левую руку, правую сгибал в локте, а пальцами указывал на небо. Товарный знак представляет собой черный силуэт этой позы на белом фоне. Болт намерен использовать изображение на предметах одежды, обуви и украшениях, а также в ресторанах и спортивных барах.

«Силуэт его победной позы узнают во всем мире. Регистрация товарного знака позволит ему самому предлагать товары, перечисленные в заявке, или лицензировать право на использование товарного знака третьим лицам», — сказал Би-би-си специалист по товарным знакам Джош Гербен.

Болту 36 лет. В легкой атлетике он специализировался в беге на короткие дистанции и стал восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). Он завершил карьеру в легкой атлетике после чемпионата мира — 2017.

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