Болт намерен запатентовать свою победную позу

Согласно данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, Болт подал соответствующую заявку 17 августа. После побед ямаец отклонял корпус назад, выпрямлял левую руку, правую сгибал в локте, а пальцами указывал на небо. Товарный знак представляет собой черный силуэт этой позы на белом фоне. Болт намерен использовать изображение на предметах одежды, обуви и украшениях, а также в ресторанах и спортивных барах.

«Силуэт его победной позы узнают во всем мире. Регистрация товарного знака позволит ему самому предлагать товары, перечисленные в заявке, или лицензировать право на использование товарного знака третьим лицам», — сказал Би-би-си специалист по товарным знакам Джош Гербен.