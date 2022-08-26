Российская бегунья преждевременно отпраздновала победу и лишилась золота

Вовк лидировала, когда за ней с отставанием менее чем в секунду бежала Екатерина Ивонина. На заключительном отрезке дистанции Вовк подняла голову вверх и прокричала «да», тем самым сбавив скорость. В этот момент соперница сделала рывок и финишировала первой. В итоге разница между спортсменками составила 0,03 секунды: 9:22,76 у Ивониной, 9:22,79 — у Вовк. Третье место в забеге заняла Анна Тропина (9:39,72).