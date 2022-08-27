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10:06 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлета Иванова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Решение было принято на основании данных LIMS.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 августа. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала на два года россиянина Александра Иванова, выступающего в спортивной ходьбе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба AIU.

Срок дисквалификации Иванова отсчитывается с 25 августа 2022 года, результаты спортсмена дисквалифицируются с 6 мая 2012 по 25 августа 2022 года. Решение о дисквалификации принято на основании данных Laboratory Information Management System (LIMS). В заявлении пресс-службы отмечается, что решение организации может быть обжаловано.

Ранее Иванов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и был лишен золота чемпионата мира 2013 года и серебра чемпионата Европы — 2014.

Также AIU сообщила о том, что еще один представитель спортивной ходьбы Игорь Ерохин, отбывающий пожизненную дисквалификацию, признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

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