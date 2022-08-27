Легкоатлета Иванова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
Решение было принято на основании данных LIMS.
Решение было принято на основании данных LIMS.
ТАСС, 27 августа. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала на два года россиянина Александра Иванова, выступающего в спортивной ходьбе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба AIU.
Срок дисквалификации Иванова отсчитывается с 25 августа 2022 года, результаты спортсмена дисквалифицируются с 6 мая 2012 по 25 августа 2022 года. Решение о дисквалификации принято на основании данных Laboratory Information Management System (LIMS). В заявлении пресс-службы отмечается, что решение организации может быть обжаловано.
Ранее Иванов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и был лишен золота чемпионата мира 2013 года и серебра чемпионата Европы — 2014.
Также AIU сообщила о том, что еще один представитель спортивной ходьбы Игорь Ерохин, отбывающий пожизненную дисквалификацию, признан виновным в нарушении антидопинговых правил.