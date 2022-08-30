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00:51 (мск), источник: Sport24

Сбежавшая со скандалом из Белоруссии легкоатлетка Тимановская получила польское гражданство

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила о том, что стала гражданкой Польши.

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«Так тяжело молчать об этом больше месяца, но теперь уже смысла нет», — написала Тимановская в социальной сети, выложив фото указа о ее приеме в польское гражданство.

Напомним, Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио после того, как открыто раскритиковала тренерский штаб сборной Белоруссии за то, что ее поставили бежать эстафету 4×400 метров. В итоге Олимпийский комитет Белоруссии отстранил Тимановскую от участия в Играх, однако она отказалась возвращаться на родину, утверждая, что там она может оказаться в тюрьме. В итоге бегунья попросила политического убежища в Польше, куда и направилась сразу из Японии через Австрию.

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