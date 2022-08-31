Шубенков одной фразой оценил состояние российской легкой атлетики

«Больной скорее мертв, чем жив, я неоднократно говорил. Но это происходит не только в России. Мировая легкая атлетика, скорее, имеет тренд на увядание. Трибуны пустые не только в России», — заявил спортсмен. Он объяснил, что высокие рейтинги чемпионатов мира в Орегоне и в Лондоне скорее связаны с удачным выбором локации.