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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Шубенков одной фразой оценил состояние российской легкой атлетики

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков оценил состояние легкой атлетики в России одной фразой. Его слова в среду, 31 августа, приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Больной скорее мертв, чем жив, я неоднократно говорил. Но это происходит не только в России. Мировая легкая атлетика, скорее, имеет тренд на увядание. Трибуны пустые не только в России», — заявил спортсмен. Он объяснил, что высокие рейтинги чемпионатов мира в Орегоне и в Лондоне скорее связаны с удачным выбором локации.

Ранее чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что среди российских легкоатлетов ходят разговоры о смене гражданства. «Я не вижу [других выходов]. Либо заканчивать карьеру, либо менять паспорт», — призналась Сидорова.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции.

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