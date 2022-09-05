Допинг или легенды? Почему современные атлеты не могут побить рекорды 80-х

Мировой рекорд для современной легкой атлетики всегда событие экстраординарное. И дату старейшего из ныне существующих рекордов вообще стоило бы отмечать как праздник победы над пределами человеческих возможностей. Но 26 июля 1983 года произошло событие, которого слегка стыдится даже глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Об этом чуть позже, а пока факты.

В этот день в Мюнхене 32-летняя на тот момент бегунья из Чехословакии Ярмила Кратохвилова остановила секундомер по прошествии 800 метров дистанции на отметке 1 минута 53,28 секунды. Чтобы было понятно, что это за результат, достаточно заметить: в следующие 39 лет только двум спортсменкам удавалось приблизиться к этому времени в диапазоне одной секунды. Одна из них — это скандально известная южноафриканка Кастер Семеня, высокий уровень тестостерона в организме которой долгое время заставлял сомневаться в ее гендерной принадлежности.

Тем же летом 1983 года на чемпионате мира в Хельсинки спортсменка из Чехословакии установила еще один мировой рекорд — на дистанции 400 метров, пробежав за 47,99 секунды. Через два года этот результат будет превзойден восточногерманской бегуньей Маритой Кох, но и сейчас время Кратохвиловой занимает в беге на круг второе место в топ-листе за всю историю легкой атлетики. Событие, произошедшее в столице Финляндии, вызвало колоссальный фурор. Ему посвятили передовицы сотни газет, но заголовок одной из них гласил то, что пришло в голову многим наблюдавшим за победным финишем Кратохвиловой: «Она действительно “она”?

«Я никогда не видел спортсменку, которая выглядела бы столь мускулистой», — добавлял в той же статье американский спортивный врач.

Кратохвилова, живущая ныне в чешской глубинке и тренирующая детей, за свою карьеру не сдала ни одного положительного допинг-теста и ни разу не подвергалась проверкам на половую принадлежность. Сама много раз утверждала, что никогда в жизни не принимала запрещенных препаратов. «Все благодаря деревенскому детству», — заявляла она, и очевидцы действительно вспоминали, что в 12 лет Ярмила ворочала стоги сена вилами не хуже мужиков.

Удивительно, но долгое время она совмещала спортивную карьеру с обычным распорядком дня сельчанки, тренируясь до восхода солнца и после него. И лишь потом стала полноценной спортсменкой. О тренировках ее ходили легенды. Одно из упражнений, придуманных для Кратохвиловой ее тренером, — 200-метровые ускорения с шиной, наполненной песком. Зимой она бегала по кругу не в манежах, как нынешние спортсмены, а на замерзшем озере. А еще совершала забеги с противогазом, чтобы было сложнее дышать.

Ярмила Кратохвилова | Источник: AP 2022

Скептиков в чистоте своего мирового рекорда она все равно не убедила. Тем более что в 2006 году в чешской прессе были опубликованы документы о существовании в стране в середине 80-х программы фармакологической поддержки спортсменов. В нее входило 44 легкоатлета, Кратохвилова в том числе. Также в одном из документов приводятся свидетельства внутреннего допинг-контроля, через который проходили чехословацкие легкоатлеты перед выездом на зарубежные соревнования.

Но напротив фамилии Кратохвиловой — пометка «отрицательный». И нет ни одного документа, который бы свидетельствовал, что ей вводили запрещенные препараты. Зато есть рассказы ее тренера о невероятной силе воли ученицы, тренировавшейся без устали. А из фармакологии — только витамин В12.

Однако в чистоту Кратохвиловой и других спортсменов, чьи результаты не могут побить десятилетиями, похоже, не верит даже действующий президент World Athletics Себастьян Коу, сам устанавливавший мировые рекорды в 80-х. «Юридически ничего сделать с этими рекордами мы не можем, так как у нас нет доказательств применения допинга в виде положительного теста, — заявил он в ходе недавнего чемпионата мира по легкой атлетике в США. — Но как легкоатлет из того времени, я должен признать, что допинг-контроль тогда носил спорадический характер. И, возможно, из всей книги рекордов достижения того периода — не самые чистые».

В то же время Коу никогда прямо не предлагал обнулить эту книгу рекордов — в отличие от покойного президента Европейской легкоатлетической ассоциации Свена-Арне Хансена, который пять лет назад выступил с инициативой не считать действительными все результаты, показанные до 2005 года, когда было принято решение хранить допинг-пробы для последующей перепроверки новыми методами. «Рекорды, которые демонстрируют пределы человеческих возможностей, — это ценность нашего вида спорта. Но ценность эта равна нулю, если люди в эти рекорды не верят», — сказал тогда Хансен.

Но это предложение не было принято — потому что нет никаких доказательств того, что каждый мировой рекорд до 2005 года был установлен при помощи допинга. Как нет и формальных причин считать «чистыми» все рекорды, родившиеся после этой даты. А Майк Пауэлл, автор самого далекого прыжка в длину в истории легкой атлетики (8,95 метра), пообещал подать в суд, если его достижение, установленное летом 1991 года, «обнулят». И этот процесс наверняка был бы не единственным.

Рекорд Кратохвиловой может казаться подозрительным, но на самом деле есть и более странные. «Чистоту» того самого легендарного забега Мариты Кох на 400 метров вполне можно было бы оспорить и в легальном порядке. Дело в том, что в документах, обнародованных после падения Берлинской стены, содержатся и даты, и дозы стероидов, которые вводили бегунье из ГДР. Да, положительных допинг-проб она никогда не сдавала, но точно так же не было их и у многих российских легкоатлетов, которых дисквалифицировали только по одному слову шефа московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Но одно дело для World Athletics «забанить» неугодную многим страну, и другое — заниматься темными рекордами прошлого, которые далеко не всегда ставились представителями социалистических стран. Например, в спринте никто до сих пор не может превзойти результаты американки Флоренс Гриффит-Джойнер, показанные в 80-х. Она ушла из спорта на пике карьеры, как только ввели рандомное допинг-тестирование, и скончалась в возрасте 38 лет.

Флоренс Гриффит-Джойнер | Источник: AP 2022

В июле нынешнего года к рекорду Гриффит-Джонсон на 200-метровке максимально приблизилась Шерика Джексон из Ямайки, пробежавшая дистанцию за 21,45 секунды. Но даже ей нужно сбросить еще 12 сотых, чтобы вычеркнуть из книги сомнительное достижение 35-летней давности. А на этом уровне не то что сотая, каждая тысячная, если бы ее учитывали, дается потом и кровью. Как и каждый сантиметр в прыжках в высоту, где с 1987 года держится рекорд болгарки Стефки Костадиновой.