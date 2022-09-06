Клишина честно рассказала об отношении к русским в США

Прыгунья в длину Клишина с 2013 года живет и тренируется в США.

«Отношение к русским в США не изменилось абсолютно никак. Этот вопрос мне задавали с моего самого первого приезда в Америку, за девять лет я ни разу не столкнулась с каким-либо негативом по поводу своей национальности. И до сих пор, даже в нынешней ситуации, не было ни одного случая, чтобы кто-то сказал плохо о том, что я русская», — сказала Клишина.

«У меня все время спрашивают, откуда я. Ни один американец или англоговорящий, которого здесь встречала, не угадал, что я из России. Они не понимают, чей у меня акцент. Но чаще всего я встречала положительную реакцию. Говорили: “Ой, прикольно”. Начинали какие-то вопросы задавать. Кто-то говорил, что очень хотел бы побывать в России. Я видела больше положительных реакций, чем отрицательных. Даже в ситуации, которая происходит сейчас», — отметила спортсменка.

Клишина рассказала, что ее поддерживали в США после начала спецоперации на Украине.