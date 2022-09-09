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00:21 (мск), источник: Газета.Ру

Украинская легкоатлетка Магучих выиграла финал «Бриллиантовой лиги» в отсутствии Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

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Источник: Reuters

Бронзовый призер Олимпиады, двукратный серебряный призер чемпионата мира и чемпионка Европы смогла взять высоту 2,03 м. Второе место досталось ее соотечественнице Ирине Геращенко (1,94 м). Тройку лучших замкнула представительница Австралии Никола Олислагерс (1,94).

Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не принимала участия в финале «Бриллиантовой лиги» в связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В активе россиянки 26 побед на этапах «Бриллиантовой лиги» в карьере, что является лучшим результатом в истории прыжков в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин).

На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, первую с 2012 года, когда победила Анна Чичерова.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

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