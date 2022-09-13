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11:30 (мск), источник: ТАСС

Жителям России и Белоруссии запретили участвовать в Бостонском марафоне 2023 года

Сообщается, что россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран, смогут участвовать в марафоне.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 13 сентября. Жители России и Белоруссии не будут допущены до участия в 127-м Бостонском марафоне, который пройдет в 2023 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Бостонского марафона.

Сообщается, что россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран, смогут участвовать в марафоне, однако им будет запрещено выступать под флагами России и Белоруссии.

Также в марафоне впервые смогут принять участие люди, которые определяют себя как небинарные лица. Сообщается, что у организаторов марафона пока нет квалификационных стандартов для небинарных спортсменов, однако в заявлении пресс-службы уточняется, что над этим ведется работа.

В 2023 года соревнования пройдут 17 апреля. Бостонский марафон проводится с 1897 года в День патриота (государственный праздник США, посвященный первым битвам за независимость страны, отмечается в третий понедельник апреля).

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