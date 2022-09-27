Триатлониста Селиванова дисквалифицировали на три года за употребление мельдония

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпиона России по триатлону Егора Селиванова из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация Селиванова будет отсчитываться с 16 сентября 2022 года и истечет 15 сентября 2025 года. Спортсмен обвиняется в употреблении мельдония.