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14:19 (мск), источник: ТАСС

Триатлониста Селиванова дисквалифицировали на три года за употребление мельдония

Дисквалификация истечет 15 сентября 2025 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпиона России по триатлону Егора Селиванова из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация Селиванова будет отсчитываться с 16 сентября 2022 года и истечет 15 сентября 2025 года. Спортсмен обвиняется в употреблении мельдония.

В августе Селиванов стал победителем чемпионата России по триатлону.

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