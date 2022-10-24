Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады-2012 за допинг

Решение было принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Антюх наказали за использование запрещенной субстанции или метода.

Результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года, аннулируются. Таким образом, россиянка потеряет золота Игр в Лондоне, которое было завоевано 8 августа.

В апреле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Антюх за нарушение антидопинговых правил. Результаты россиянки с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года также были аннулированы.