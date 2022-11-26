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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Кению отстранят от соревнований по легкой атлетике на 2 или 3 года

Кения будет отстранена от соревнований по легкой атлетике на два или три года. Об этом анонимно сообщил высокопоставленный чиновник Athletics Kenya.

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Источник: AP 2022

В настоящий момент уже два больших медиа опубликовали новость о возможном отстранении.

Athletics.co.ke выпустило следующее заявление: Наш источник, высокопоставленный чиновник в Athletics Kenya, на условиях анонимности сказал: «Информация поступает непосредственно от высших должностных лиц AIU, дело сделано. Мы с этого момента в их власти и должны готовиться к худшему: отстранение минимум на два года, максимум на три, чтобы мы могли привести свой дом в порядок. Высокопоставленный чиновник сказал, что в поле зрения AIU находится много элитных спортсменов, скоро они будут разоблачены, и это станет концом их беговой карьеры».

На следующей неделе в Риме запланировано заседание совета World Athletics, на котором, вероятно, будет обсуждаться Кения.

По данным AIU, 55 атлетов из Кении отстранены от участия в соревнованиях, 17 были подвергнуты санкциям в этом году, при этом 8 временно отстранены, и их дела находятся на рассмотрении.

С 2018 года Кения входит в число четырех стран, включенных в категорию А — федерации-члены, которых, по мнению World Athletics, скорее всего, имеют системные проблемы с допингом, наряду с Эфиопией, Беларусью и Украиной.

В четверг министерство спорта Кении опубликовало заявление, в котором признало «допинговый кризис» и сообщило, что министр спорта Абабу Намвамба написал письмо президенту World Athletics Себастьяну Коу и призвал руководящий орган не отстранять Кению.

Правительство сообщило, что оно планирует ежегодно выделять 5 миллионов долларов в течение следующих 5 лет на борьбу с допингом, сообщает газета Daily Nation.

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