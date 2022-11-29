World Athletics рассмотрит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем очередном заседании, которое пройдет с 29 по 30 ноября в Риме, вновь рассмотрит вопрос возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Отстранение российской федерации продлевалось более 15 раз.

Андерсен в один из двух дней выступит с докладом перед членами совета, в котором расскажет о реализации ВФЛА дорожной карты восстановления своего международного статуса. 30 ноября президент World Athletics Себастьян Коу на итоговой пресс-конференции огласит решения, принятые на заседании. Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя рабочей группы по России.

В ноябре прошлого года конгресс World Athletics получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению статуса федерации. Коу заявил в декабре в интервью агентству ДПА, что ВФЛА движется в правильном направлении и ее временное отстранение может быть снято в 2022 году.

Согласно сообщениям кенийских СМИ, ноябрьский совет World Athletics также рассмотрит вопрос о возможности длительного отстранения от международных стартов легкоатлетов из Кении. Речь идет о двух-трехлетнем отстранении, следовательно, кенийские легкоатлеты рискуют пропустить не только чемпионат мира 2023 года в Будапеште, но Олимпийские игры — 2024 в Париже. По данным Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), 55 кенийцев уже отстранены от участия в соревнованиях. 17 атлетов были подвергнуты санкциям в этом году, при этом восемь человек временно отстранены, их дела находятся на рассмотрении.