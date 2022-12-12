Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил при крушении самолета в Кении

Происшествие случилось в округе Каджидао. Предполагается, что у самолета примерно через семь минут после взлета отключился двигатель. Пилот пытался посадить воздушное судно на открытом пространстве, но одно из крыльев задело дерево — самолет начал вращаться и упал на каменистое поле.

На борту находились шесть человек. Как сообщает NBC, один из них был госпитализирован. Остальные пассажиры, включая самого Рудишу, получили легкие травмы, их жизням ничего не угрожает.