Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.12
Монреаль
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.12
Питтсбург
Даллас
Хоккей. НХЛ
13.12
Рейнджерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
13.12
Оттава
Анахайм
Хоккей. НХЛ
13.12
Миннесота
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис
Нэшвилл
Все события
Фоторепортажи
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
17Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
17:35 (мск), источник: Sports.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил при крушении самолета в Кении

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 м Дэвид Рудиша выжил при крушении легкомоторного самолета в Кении.

Наверх
Источник: Reuters

Происшествие случилось в округе Каджидао. Предполагается, что у самолета примерно через семь минут после взлета отключился двигатель. Пилот пытался посадить воздушное судно на открытом пространстве, но одно из крыльев задело дерево — самолет начал вращаться и упал на каменистое поле.

На борту находились шесть человек. Как сообщает NBC, один из них был госпитализирован. Остальные пассажиры, включая самого Рудишу, получили легкие травмы, их жизням ничего не угрожает.

«Мы благодарим Бога за то, что все остались живы», — сказал спортсмен.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь