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19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американского чемпиона дисквалифицировали на три года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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Источник: Спорт РИА Новости

Период дисквалификации бегуна отсчитывается с 1 июля 2022 года и завершится 30 июня 2025 года. Все его результаты, показанные на соревнованиях с 18 июня 2022 года, будут аннулированы.

Росс был временно отстранен накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США). Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении. В ноябре после завершения расследования было подтверждено, что это было третье нарушение со стороны Росса за 12-месячный период, начиная с 14 апреля этого года.

Росс признал нарушение и, учитывая отбытие им наказания с момента его временного отстранения 16 июля 2022 года, AIU и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) договорились, что срок дисквалификации Росса будет сокращен до трех лет и начнется с даты совершения последнего нарушения.

Россу 21 года. Он специализируется на беге на 400 метров. Американец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров.

Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало на 16 месяцев олимпийского чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро американского легкоатлета Гила Робертса за использование допинга. В его пробе, взятой во внесоревновательный период, были найдены препараты андарин и остарин.

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