Американского чемпиона дисквалифицировали на три года

Период дисквалификации бегуна отсчитывается с 1 июля 2022 года и завершится 30 июня 2025 года. Все его результаты, показанные на соревнованиях с 18 июня 2022 года, будут аннулированы.

Росс был временно отстранен накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США). Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении. В ноябре после завершения расследования было подтверждено, что это было третье нарушение со стороны Росса за 12-месячный период, начиная с 14 апреля этого года.

Росс признал нарушение и, учитывая отбытие им наказания с момента его временного отстранения 16 июля 2022 года, AIU и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) договорились, что срок дисквалификации Росса будет сокращен до трех лет и начнется с даты совершения последнего нарушения.

Россу 21 года. Он специализируется на беге на 400 метров. Американец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров.