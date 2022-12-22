Член правления World Athletics объяснил, чем кенийский допинг отличается от российского

40 процентов попавшихся на допинге легкоатлетов в мире сегодня составляют кенийцы, отстранены более 50 спортсменов из этой страны. Только что в течение одной недели бан получили четверо из них. Однако признания WA из-за допинга лишена не Кения, а Россия.

— Ситуация вызывает беспокойство. Однако в Кении она иная, чем была в России, — заявил Пихлакоски. — В России допинг контролировался государством, а в Кении он попадает к спортсменам по разным каналам. Существует множество дилеров допинга, а кенийское правительство подготовило закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбыт запрещенных препаратов. Уровень бегунов в Кении — высочайший. Тот, что занимает в стране сотое место, может стать призером соревнований в Европе. И это делает соблазн применения допинга слишком сильным.