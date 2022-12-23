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18:32 (мск), источник: ТАСС

World Athletics продлила нейтральный статус для российских спортсменов

Статус продлевается атлетам, которые получили его на 2022 год.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила российским спортсменам нейтральный статус на 2023 год. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год. Те, кто желает получить статус ANA (статус нейтрального спортсмена — прим. ТАСС), должны заполнить все документы по той же схеме, что и в 2022 году», — говорится в заявлении.

В ответ на запрос ВФЛА о нейтральном статусе на 2023 год представители World Athletics ответили, что процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, пока совет организации не примет другого решения.

За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) надо было заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100. Заявки на получение нейтрального статуса могли быть рассмотрены в World Athletics только при наличии приложенных официальных писем от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых должна содержаться полная информация о спортсмене.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В начале декабря 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.

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