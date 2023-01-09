Чемпион мира барьерист Шубенков заявил о намерении получить нейтральный статус

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков намерен получить статус нейтрального спортсмена (ANA), без которого российские легкоатлеты в настоящее время не могут выступать на зарубежных стартах. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

«Я подал заявку на нейтральный статус еще в прошлом году, но тогда ее не рассмотрели, — сказал Шубенков. — Сейчас буду все выяснять. Если эта заявка сейчас уже не актуальна, то планирую начать оформлять ее по-новому».

23 декабря пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что процесс получения нейтрального статуса будет продолжаться до тех пор, пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не примет другого решения. Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении совета World Athletics от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления. Те, кто желает получить статус ANA, должны заполнить все документы по той же схеме, что и в 2022 году.

За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) надо было заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100. Заявки на получение нейтрального статуса могли быть рассмотрены в World Athletics только при наличии приложенных официальных писем от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых должна содержаться полная информация о спортсмене.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ситуации на Украине принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.