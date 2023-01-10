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13:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова объявила о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Все, у меня больше нет никаких соревновательных планов, — цитирует 40-летнюю спортсменку ТАСС. — Теперь только в качестве зрителя. Официальное заявление было подано в федерацию и Российское антидопинговое агентство в конце декабря».

Свои последние соревнования в феврале прошлого года Чичерова завершила с результатом 1,94 м, выиграв чемпионат России. Летний сезон 2022 года она пропустила из-за травмы колена.

Чичерова является олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Также она выигрывала чемпионат мира в 2011 году и чемпионат Европы в помещении в Мадриде в 2005-м. Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой этапов Бриллиантовой лиги.

По словам Чичеровой, она будет продолжать развивать легкую атлетику в России.

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