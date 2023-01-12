Признавшийся в употреблении допинга россиянин лишится медали ЧЕ

В четверг Литвинов признался, что употреблял допинг в 2012 году — во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне. На Игры спортсмен не отобрался, не пройдя квалификацию на чемпионате России.

Срок дисквалификации отсчитывается с 8 ноября 2021 года. Результаты Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, аннулированы. Таким образом, он лишен бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.