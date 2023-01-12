Признавшийся в употреблении допинга россиянин лишится медали ЧЕ

В четверг Литвинов признался, что употреблял допинг в 2012 году — во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне. На Игры спортсмен не отобрался, не пройдя квалификацию на чемпионате России.
Срок дисквалификации отсчитывается с 8 ноября 2021 года. Результаты Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, аннулированы. Таким образом, он лишен бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.
В активе Литвинова также две победы на командном чемпионате Европы в составе сборной России, серебряная награда этого турнира, бронзовая медаль Универсиады-2013 и победа на чемпионате России того же года. Его отец Сергей Литвинов — старший выиграл Олимпийские игры 1988 года в метании молота. Он серебряный призер московской Олимпиады в этой дисциплине, двукратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира.