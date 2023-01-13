СМИ: олимпийский чемпион Усэйн Болт лишился миллионов долларов из-за мошенничества

По информации Gleaner, в деле может быть замешан бывший сотрудник инвестиционной компании, который подозревается в мошенничестве со многими счетами Stocks and Securities Limited, на одном из которых были и деньги Болта.

Болт является 8-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. За сборную Ямайки дебютировал в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Кроме того, мировой рекорд в эстафете на дистанции 4×100 м (36,84) был установлен в 2012 году ямайской сборной, на заключительном этапе в составе которой бежал Болт.