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00:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: олимпийский чемпион Усэйн Болт лишился миллионов долларов из-за мошенничества

ГАВАНА, 12 января. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усэйн Болт лишился нескольких миллионов долларов, которые пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Об этом в четверг сообщил менеджер спортсмена Наджент Уокер в интервью газете Gleaner.

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Источник: AFP 2022

По словам Уокера, Болт узнал о расхождениях между его счетами в среду. «Были предприняты все соответствующие шаги, чтобы разобраться в ситуации», — заявил менеджер спортсмена, отметив, что не может раскрыть точную сумму ущерба, нанесенного олимпийскому чемпиону.

По информации Gleaner, в деле может быть замешан бывший сотрудник инвестиционной компании, который подозревается в мошенничестве со многими счетами Stocks and Securities Limited, на одном из которых были и деньги Болта.

Болт является 8-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. За сборную Ямайки дебютировал в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Кроме того, мировой рекорд в эстафете на дистанции 4×100 м (36,84) был установлен в 2012 году ямайской сборной, на заключительном этапе в составе которой бежал Болт.

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