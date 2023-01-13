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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестерых российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Шесть российских легкоатлетов были дисквалифицированы на срок от двух до четырех лет за нарушение антидопинговых правил на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Источник: Спорт РИА Новости

Метательница диска Екатерина Строкова, толкательница ядра Евгения Колодко, бегуньи Елена Чуракова, Анастасия Капачинская и Евгения Полякова, а также толкатель ядра Антон Любославский были дисквалифицированы за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода. Чуракова и Колодко дисквалифицированы на два года, а Строкова, Любославский и Полякова — на четыре года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации не применяется. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы из-за допинга.

Также аннулированию подлежат результаты спортсменов, включая изъятие всех медалей, очков и призов:

— результаты Строковой за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года;

— результаты Чураковой за период с 20 июня 2012 года по 28 февраля 2013 года (за исключением результатов, которые уже были аннулированы в связи с ранее примененной санкцией);

— результаты Колодко за период с 4 июля 2012 года по 2 июля 2016 года (за исключением результатов, которые уже были аннулированы в связи с ранее примененной санкцией);

— результаты Любославского за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года;

— результаты Поляковой за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года.

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