Шестерых российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Метательница диска Екатерина Строкова, толкательница ядра Евгения Колодко, бегуньи Елена Чуракова, Анастасия Капачинская и Евгения Полякова, а также толкатель ядра Антон Любославский были дисквалифицированы за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода. Чуракова и Колодко дисквалифицированы на два года, а Строкова, Любославский и Полякова — на четыре года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации не применяется. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы из-за допинга.

Также аннулированию подлежат результаты спортсменов, включая изъятие всех медалей, очков и призов:

— результаты Строковой за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года;

— результаты Чураковой за период с 20 июня 2012 года по 28 февраля 2013 года (за исключением результатов, которые уже были аннулированы в связи с ранее примененной санкцией);

— результаты Колодко за период с 4 июля 2012 года по 2 июля 2016 года (за исключением результатов, которые уже были аннулированы в связи с ранее примененной санкцией);

— результаты Любославского за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года;