Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
20.01
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.01
Коламбус
Анахайм
Хоккей. НХЛ
20.01
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
20.01
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
20.01
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия
Чикаго
Хоккей. НХЛ
20.01
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.01
Аризона
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
20.01
Эдмонтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас
Детройт
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Даллас
53
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Колорадо
14
Все события
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
17Моменты карьеры Александра Овечкина
16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В ВФЛА объяснили поиск главного тренера сборной России через сайт объявлений

Пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко опровергла поиск главного тренера национальной сборной через сайт объявлений. Ее слова приводит NEWS.ru.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы не выкладывали на этот сайт ничего. Вакансия главного тренера висит на нашем сайте, видимо они оттуда взяли», — объяснила Глущенко. Она подчеркнула, что ВФЛА не ищет главного тренера по объявлению, потому что требуется специалист высочайшего класса, и человек со стороны не может прийти на эту позицию.

В ноябре Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила принятое в марте решение об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Оно будет действовать до особого распоряжения.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Отец Костомарова ответил на вопрос о состоянии фигуриста
Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь