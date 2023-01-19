В ВФЛА объяснили поиск главного тренера сборной России через сайт объявлений

«Мы не выкладывали на этот сайт ничего. Вакансия главного тренера висит на нашем сайте, видимо они оттуда взяли», — объяснила Глущенко. Она подчеркнула, что ВФЛА не ищет главного тренера по объявлению, потому что требуется специалист высочайшего класса, и человек со стороны не может прийти на эту позицию.