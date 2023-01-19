В ВФЛА объяснили поиск главного тренера сборной России через сайт объявлений

«Мы не выкладывали на этот сайт ничего. Вакансия главного тренера висит на нашем сайте, видимо они оттуда взяли», — объяснила Глущенко. Она подчеркнула, что ВФЛА не ищет главного тренера по объявлению, потому что требуется специалист высочайшего класса, и человек со стороны не может прийти на эту позицию.
В ноябре Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила принятое в марте решение об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Оно будет действовать до особого распоряжения.
В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.