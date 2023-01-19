У Усэйна Болта украли 12,7 миллиона долларов
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт лишился 12,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт лишился 12,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
Мошенники, предположительно, украли деньги со счета спортсмена в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Пропажа средств была обнаружена 11 января. Сейчас в компании проводят проверку и пока отказываются от комментариев. На счету спринтера осталось около 12 тысяч долларов.
Адвокаты Болта поставили Stocks and Securities Limited ультиматум. Компания должна в течение десяти дней вернуть деньги ямайцу. В противном случае сторона легкоатлета обещает обратиться в суд.
О краже денег у Болта 13 января сообщил менеджер спортсмена Наджент Уокер. Тогда он отказался называть точную сумму.
В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта. Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Его состояние оценивается в 90 миллионов долларов.