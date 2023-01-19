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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

У Усэйна Болта украли 12,7 миллиона долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт лишился 12,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Мошенники, предположительно, украли деньги со счета спортсмена в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Пропажа средств была обнаружена 11 января. Сейчас в компании проводят проверку и пока отказываются от комментариев. На счету спринтера осталось около 12 тысяч долларов.

Адвокаты Болта поставили Stocks and Securities Limited ультиматум. Компания должна в течение десяти дней вернуть деньги ямайцу. В противном случае сторона легкоатлета обещает обратиться в суд.

О краже денег у Болта 13 января сообщил менеджер спортсмена Наджент Уокер. Тогда он отказался называть точную сумму.

В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта. Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Его состояние оценивается в 90 миллионов долларов.

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