У Усэйна Болта украли 12,7 миллиона долларов

Мошенники, предположительно, украли деньги со счета спортсмена в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Пропажа средств была обнаружена 11 января. Сейчас в компании проводят проверку и пока отказываются от комментариев. На счету спринтера осталось около 12 тысяч долларов.

Адвокаты Болта поставили Stocks and Securities Limited ультиматум. Компания должна в течение десяти дней вернуть деньги ямайцу. В противном случае сторона легкоатлета обещает обратиться в суд.

О краже денег у Болта 13 января сообщил менеджер спортсмена Наджент Уокер. Тогда он отказался называть точную сумму.