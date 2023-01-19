Чемпионку России лишили звания мастера спорта после отстранения за допинг

«Приказываю лишить Панову Елену Александровну спортивного звания “мастер спорта России международного класса” по виду спорта “легкая атлетика”, присвоенного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 октября 2017 года», — говорится в тексте приказа.
В середине ноября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Панова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация 35-летней Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.
Панова является двукратной чемпионкой России (2017, 2018) и серебряным призером летней Универсиады 2013 года в Казани.