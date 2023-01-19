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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионку России лишили звания мастера спорта после отстранения за допинг

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о лишении дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил метательницы диска Елены Пановой звания мастера спорта России международного класса, документ опубликован на официальном сайте Минспорта.

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Источник: AFP 2022

«Приказываю лишить Панову Елену Александровну спортивного звания “мастер спорта России международного класса” по виду спорта “легкая атлетика”, присвоенного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 октября 2017 года», — говорится в тексте приказа.

В середине ноября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Панова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация 35-летней Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.

Панова является двукратной чемпионкой России (2017, 2018) и серебряным призером летней Универсиады 2013 года в Казани.

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