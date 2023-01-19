Чемпионку России лишили звания мастера спорта после отстранения за допинг

В середине ноября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Панова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация 35-летней Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.