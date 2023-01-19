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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусскому тренеру выдвинули обвинение после побега спортсменки с Игр

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) предъявил обвинения главному тренеру сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрию Моисевичу за нарушение кодекса этики в отношении бегуньи Кристины Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает официальный сайт AIU.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тренеры Моисевич и Артур Шумак были лишены аккредитации на Играх в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской. Дело было передано в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) 30 сентября 2021 года. Шумак обвинен не был.

В AIU пришли к выводу, что Моисевич действовал недобросовестно, не защитив честь и достоинство спортсмена, его действия представляли собой словесное и психологическое оскорбление. Также тренер нанес ущерб репутации легкой атлетики.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка утверждала, что ее пытались насильно вывезти из Японии и попросила убежища в Европе. С тех пор она проживает в другой стране.

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