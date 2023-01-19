Белорусскому тренеру выдвинули обвинение после побега спортсменки с Игр

Тренеры Моисевич и Артур Шумак были лишены аккредитации на Играх в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской. Дело было передано в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) 30 сентября 2021 года. Шумак обвинен не был.

В AIU пришли к выводу, что Моисевич действовал недобросовестно, не защитив честь и достоинство спортсмена, его действия представляли собой словесное и психологическое оскорбление. Также тренер нанес ущерб репутации легкой атлетики.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.