Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в Турции из-за напряженной политической ситуации между странами

21 января у турецкого посольства в Стокгольме проходила акция протеста против вступления Швеции в НАТО. Ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции, что в свою очередь привело к ответным протестам.

«Мы следим за происходящим и находимся в тесном контакте с европейской конфедерацией и местными организаторами — для обеспечения безопасного пребывания там (в Стамбуле).



Также мы занимаемся этим вопросом внутри сборной и уже позаботились о том, чтобы в поездке с нами был сотрудник службы безопасности.



Отказ от чемпионата Европы? Этого нельзя исключать, но мы надеемся, что такого не произойдет», — сказала капитан сборной Швеции Кайса Бергквист.