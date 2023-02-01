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13:54 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в Турции из-за напряженной политической ситуации между странами

Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Турции из-за напряженной политической ситуацией между странами, сообщает Expressen.

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Источник: AP 2022

21 января у турецкого посольства в Стокгольме проходила акция протеста против вступления Швеции в НАТО. Ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции, что в свою очередь привело к ответным протестам.

МИД Швеции призвал граждан своей страны проявлять осторожность во время поездок в Турцию.

«Мы следим за происходящим и находимся в тесном контакте с европейской конфедерацией и местными организаторами — для обеспечения безопасного пребывания там (в Стамбуле).

Также мы занимаемся этим вопросом внутри сборной и уже позаботились о том, чтобы в поездке с нами был сотрудник службы безопасности.

Отказ от чемпионата Европы? Этого нельзя исключать, но мы надеемся, что такого не произойдет», — сказала капитан сборной Швеции Кайса Бергквист.

Как отмечает Expressen, решение по данному вопросу ожидается до 28 февраля, когда команда должна отправиться на соревнования.

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