World Athletics одобрила шести россиянам выступление в нейтральном статусе

ТАСС, 6 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила шесть заявок от российских спортсменов на участие в соревнованиях в нейтральном статусе (ANA). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

Нейтральный статус получили Никита Курбанов, Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту), Данил Чечела, Артем Чермошанский (оба — прыжки в длину), Максим Пянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (бег на длинные дистанции). По информации ТАСС, эти спортсмены подавали заявки на нейтральный статус в 2022 году.

31 января начальник отдела антидопинга и целостности легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Кристина Кучеева сообщила, что российские легкоатлеты с начала года не подали ни одной заявки на получение нейтрального статуса. В 2022 году нейтральный статус получили 73 атлета из России.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

Ситуация с участием россиян в международных соревнованиях

В марте 2022 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ситуации на Украине принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.

Международный олимпийский комитет 25 января предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от россиян осуждать СВО.