Белорусская спортсменка Остапчук сообщила, что находится на свободе

«Я сейчас уже нахожусь дома», — сказала она в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ в четверг.

Спортсменка пояснила, что ее решение об участии в маршах протеста вместе с другими белорусскими спортсменами после президентских выборов 2020 года было осознанным. «Я пошла за компанию, с ребятами пообщаться, походить. Поэтому частично мое решение, частично поддалась какому-то влиянию. Это ты сейчас понимаешь, а когда находишься в гуще событий, когда нет альтернативных точек зрения, это накапливается, и ты делаешь эмоциональное решение», — сказала она. «Со временем страсти улеглись, и понимаешь, что сделала. Понятно, что пошла, это противозаконно, митинг несанкционированный», — добавила Остапчук.

По ее словам, в дальнейшем «хватило осознания людям, которое постепенно пришло, что это все-таки что-то ненормальное», что ими «манипулируют» и «толкают на силовиков». «Думаю, что благодаря этому благоразумию, что люди все-таки поняли, что это неправильно, что так не должно быть, это все и захлебнулось (протесты — прим. ТАСС)», — сказала спортсменка.

Остапчук заявила, что у нее были возможности выехать из Белоруссии за рубеж. «Позиция у меня такая: я остаюсь в Беларуси, хочу быть здесь, работать здесь и максимально приносить пользу здесь», — сказала она.