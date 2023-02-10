Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вегас
Хоккей. КХЛ
9.02
Нефтехимик
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
9.02
Северсталь
Торпедо
Б
43
Хоккей. КХЛ
9.02
Сочи
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
9.02
Ак Барс
Амур
42
Хоккей. КХЛ
9.02
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. КХЛ
9.02
Металлург
Витязь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
9.02
Салават Юлаев
Куньлунь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
9.02
Трактор
Динамо Мн
43
Хоккей. КХЛ
9.02
Авангард
ЦСКА
ОТ
12
Все события
00:34 (мск), источник: ТАСС

Белорусская спортсменка Остапчук сообщила, что находится на свободе

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Белорусская спортсменка, толкательница ядра Надежда Остапчук, задержанная правоохранительными органами в середине декабря минувшего года, сообщила, что в настоящее время находится на свободе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас уже нахожусь дома», — сказала она в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ в четверг.

Спортсменка пояснила, что ее решение об участии в маршах протеста вместе с другими белорусскими спортсменами после президентских выборов 2020 года было осознанным. «Я пошла за компанию, с ребятами пообщаться, походить. Поэтому частично мое решение, частично поддалась какому-то влиянию. Это ты сейчас понимаешь, а когда находишься в гуще событий, когда нет альтернативных точек зрения, это накапливается, и ты делаешь эмоциональное решение», — сказала она. «Со временем страсти улеглись, и понимаешь, что сделала. Понятно, что пошла, это противозаконно, митинг несанкционированный», — добавила Остапчук.

По ее словам, в дальнейшем «хватило осознания людям, которое постепенно пришло, что это все-таки что-то ненормальное», что ими «манипулируют» и «толкают на силовиков». «Думаю, что благодаря этому благоразумию, что люди все-таки поняли, что это неправильно, что так не должно быть, это все и захлебнулось (протесты — прим. ТАСС)», — сказала спортсменка.

Остапчук заявила, что у нее были возможности выехать из Белоруссии за рубеж. «Позиция у меня такая: я остаюсь в Беларуси, хочу быть здесь, работать здесь и максимально приносить пользу здесь», — сказала она.

Остапчук является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, чемпионкой мира и Европы в толкании ядра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Северные страны высказались о возвращении россиян на мировые соревнования
Бетина Попова: это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь