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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Ольга Рыпакова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка и многократный призер ОИ, чемпионатов мира и Азии, казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру.

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Источник: zimbio.com

Об этом именитая спортсменка заявила на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики РК.

«Я благодарна своей стране! От Президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь — веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена», — сказала спортсменка.

За большой вклад в развитие отечественного спорта премьер-министр РК направил Рыпаковой благодарственное письмо.

«Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране следуют вашему примеру и продолжают традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоалтетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — говорится в обращении Алихана Смаилова.

В конце церемонии закрытия ЧА спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.

Напомним, Рыпакова является олимпийской чемпионкой Лондона-2012, обладательницей серебра ОИ в Пекине-2008 и бронзы ОИ в Рио-2016. Она дважды брала бронзу чемпионатов мира — в 2015 и 2017 годах, а также завоевывала серебро на ЧМ-2011. На ЧМ в помещениях у нее три медали — бронза в Валенсии-2008, золото в Дохе-2010 и серебро в Стамбуле-2012.

Также Рыпакова четыре раза становилась чемпионкой Азиатских игр (2006, 2010, 2014, 2018), дважды брала золото на Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях — оба на турнире в 2017 году. И в 2007 году выигрывала Универсиаду.

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