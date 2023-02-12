Ольга Рыпакова завершила карьеру

Об этом именитая спортсменка заявила на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики РК.

«Я благодарна своей стране! От Президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь — веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена», — сказала спортсменка.

За большой вклад в развитие отечественного спорта премьер-министр РК направил Рыпаковой благодарственное письмо.

«Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране следуют вашему примеру и продолжают традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоалтетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — говорится в обращении Алихана Смаилова.

В конце церемонии закрытия ЧА спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.

Напомним, Рыпакова является олимпийской чемпионкой Лондона-2012, обладательницей серебра ОИ в Пекине-2008 и бронзы ОИ в Рио-2016. Она дважды брала бронзу чемпионатов мира — в 2015 и 2017 годах, а также завоевывала серебро на ЧМ-2011. На ЧМ в помещениях у нее три медали — бронза в Валенсии-2008, золото в Дохе-2010 и серебро в Стамбуле-2012.