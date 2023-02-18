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17:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рекордсменка упустила победу, упав в обморок на финише кросса на ЧМ: видео

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Многократная чемпионка мира по кроссу эфиопка Летесенбет Гидей упала в обморок перед финишем забега на ЧМ по кроссу — 2023.

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Источник: AFP 2022

За несколько десятков метров до финиша Гидей лидировала, но уступила первое место кенийке Агнес Чебет. После того, как Чебет вырвалась в лидеры, Гидей упала в обморок.

Эфиопская спортсменка сумела подняться и финишировать с помощью одного из представителей организационного комитета. Результат Гидей не засчитали, Чебет стала чемпионкой мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гидей трижды выигрывала чемпионат мира по кроссу. Также она является чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады в Токио в беге на 10 000 метров. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в беге на 5 000 и 10 000 метров, а также в полумарафоне.

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