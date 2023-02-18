Рекордсменка упустила победу, упав в обморок на финише кросса на ЧМ: видео

За несколько десятков метров до финиша Гидей лидировала, но уступила первое место кенийке Агнес Чебет. После того, как Чебет вырвалась в лидеры, Гидей упала в обморок.

Эфиопская спортсменка сумела подняться и финишировать с помощью одного из представителей организационного комитета. Результат Гидей не засчитали, Чебет стала чемпионкой мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fpxVC8rDLGA" title="Watch how Letesenbet GIDEY Fell at the World Cross-country Championship" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.