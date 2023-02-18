Рекордсменка упустила победу, упав в обморок на финише кросса на ЧМ: видео
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Многократная чемпионка мира по кроссу эфиопка Летесенбет Гидей упала в обморок перед финишем забега на ЧМ по кроссу — 2023.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Многократная чемпионка мира по кроссу эфиопка Летесенбет Гидей упала в обморок перед финишем забега на ЧМ по кроссу — 2023.
За несколько десятков метров до финиша Гидей лидировала, но уступила первое место кенийке Агнес Чебет. После того, как Чебет вырвалась в лидеры, Гидей упала в обморок.
Эфиопская спортсменка сумела подняться и финишировать с помощью одного из представителей организационного комитета. Результат Гидей не засчитали, Чебет стала чемпионкой мира.
Гидей трижды выигрывала чемпионат мира по кроссу. Также она является чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады в Токио в беге на 10 000 метров. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в беге на 5 000 и 10 000 метров, а также в полумарафоне.