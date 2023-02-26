Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,22 метра
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнирах в помещении.
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнирах в помещении.
На турнире во французском Клермон-Ферране Дюплантис с третьей попытки преодолел планку 6,22 м.
Это шестой мировой рекорд Дюплантиса. Ему принадлежат лучшие результаты как на открытых площадках (6,21 м), так и на закрытых (6,22).
Дюплантису 23 года, он олимпийский чемпион Токио-2020 и чемпион мира 2022 года.