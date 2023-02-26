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10:01 (мск), источник: Sports.Ru

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,22 метра

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнирах в помещении.

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Источник: Reuters

На турнире во французском Клермон-Ферране Дюплантис с третьей попытки преодолел планку 6,22 м.

Это шестой мировой рекорд Дюплантиса. Ему принадлежат лучшие результаты как на открытых площадках (6,21 м), так и на закрытых (6,22).

Дюплантису 23 года, он олимпийский чемпион Токио-2020 и чемпион мира 2022 года.

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