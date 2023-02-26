Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,22 метра

На турнире во французском Клермон-Ферране Дюплантис с третьей попытки преодолел планку 6,22 м.

Это шестой мировой рекорд Дюплантиса. Ему принадлежат лучшие результаты как на открытых площадках (6,21 м), так и на закрытых (6,22).