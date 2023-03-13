Умер олимпийский чемпион 1968 года в прыжках в высоту Дик Фосбери

«С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы», — написал Шултье.

Форсбери известен как изобретатель современной техники прыжков в высоту. Она напоминает перекидной способ спиной вниз. Подавляющее большинство спортсменов используют именно эту технику при исполнении прыжка в высоту. По сравнению с техникой Фосбери произошли лишь незначительные изменения, такие как увеличение длины разбега, вытягивание рук вверх и запрокидывание головы назад.