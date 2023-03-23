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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала трех спортсменов

Трех легкоатлетов из России дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на официальном сайте сообщила, что на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за нарушение антидопинговых правил дисквалифицированы метатель диска Богдан Пищальников, толкатель ядра Максим Сидоров и метатель копья Алексей Товарнов.

Пищальников является участником двух Олимпийских игр (2008, 2012), а также семикратным чемпионом России (2005, 2007−2012). На счету Сидорова победы на чемпионате России (2009, 2011−2013, 2015), а также он является чемпионом России в помещении (2010−2013). Товарнов — серебряный (2012, 2013) и бронзовый (2006, 2015) призер чемпионата России.

За использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода Пищальников и Товарнов дисквалифицированы на четыре года, а Сидоров — на три.

Также аннулированию подлежат результаты Пищальникова (за период с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года), Сидорова (с 15 июля 2012 года по 3 июля 2017 года) и Товарнова (с 4 июля 2012 года по 20 марта 2023 года), включая изъятие всех медалей, очков и призов.

Кроме того, ВФЛА за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода аннулировала результаты метателя молота Игоря Виниченко с 15 июля 2012 года по 19 февраля 2013 года, включая изъятие всех медалей, очков и призов. На счету спортсмена были три победы на чемпионате России (2007, 2008, 2010). Ранее в 2013 году ВФЛА дисквалифицировала Виниченко на два года (2013−2015) из-за положительной допинг-пробы.

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