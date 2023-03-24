Спустя 8 лет русская легкая атлетика выбралась из бана. Но для Ласицене и Ко прямо сейчас ничего не изменится

7 лет и 4 месяца. Именно столько длился бан российской легкой атлетики.

23 марта 2023 года — исторический день, когда World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

За те почти 7,5 лет, что в мировом спорте фактически не существовало легкоатлетов из нашей страны, а в самой России практически умер этот вид спорта, многие детали истории с отстранением стали забываться. Сейчас, когда ВФЛА должна начать новую жизнь, кажется важным вспомнить то, чего никогда больше не должно повториться.

Из-за чего забанили ВФЛА?

История берет свое начало в декабре 2014 года, когда немецкий телеканал ARD выпустил фильм о допинге в России. Главными героями стали супруги Степановы — бегунья Юлия (сама была забанена за «запрещенку») и бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий. Информаторы рассказали о систематическом употреблении допинга легкоатлетами, подмене проб и других махинациях.

Также в фильме появилась бегунья Лилия Шобухова, трехкратная чемпионка Чикагского марафона. Россиянка рассказал о том, что перед Олимпиадой-2012 в Лондоне перевела немало денег, чтобы скрыть аномальные показатели биопаспорта и выступить на Играх.

Что удалось выяснить в ходе расследования?

После всплывших подробностей о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало независимую комиссию и начало расследование. В состав комиссии вошли трое: первый президент WADA Дик Паунд, глава отдела расследований WADA (на тот момент возглавлял департамент по расследованию киберпреступлений баварского управления полиции) Гюнтер Янгер и юрист Ричард Макларен.

Результатом расследования этой троицы стал многостраничный доклад. Основной мыслью в нем было то, что в России легкоатлеты давно сидят на допинге, а спортивные организации и государство их покрывают. Там были указаны фамилии людей, которые напрямую оказались связаны с махинациями. Также в качестве доказательств были представлены аудио- и видео материалы, свидетельские показания и научные экспертизы.

Коррупция в IAAF, кстати, была подтверждена комиссией. Именно она спровоцировала арест бывшего президента IAAF Ламина Диака и других лиц, связанных с получением взяток. Разбирательства длились с 2015 по 2020 год. Итог для Диака: два года тюрьмы и два года условно, а также штраф.

Какие рекомендации дала комиссия?

Макларен, Паунд и Янгер порекомендовали забанить ВФЛА и отстранить легкоатлетов от международных стартов, в том числе и Олимпиады-2016 в Рио.

Помимо этого, они посоветовали лишить аккредитации РУСАДА, дисквалифицировать некоторых легкоатлетов, тренеров и докторов (например, чемпионку Олимпиады и мира Марию Савинову, тренера Виктора Чегина) и начать собственное расследование российской стороне.

Что было сделано обвиняемой стороной?

В России услышали рекомендации комиссии WADA. Были увольнения, отставки, попытки пересмотреть отношение к допингу и так далее, но IAAF не на сто процентов устроили изменения в ВФЛА. Тогда, например, тренеры и спортсмены до последнего отрицали свою причастность к допингу, а власти не смогли полностью поддержать ВФЛА в борьбе с «запрещенкой».

На тот момент еще никто не понимал всю серьезность ситуации.

Что было дальше? Часть 1

Пока Дмитрий Шляхтин, возглавивший ВФЛА в январе 2016-го, пытался (или делал вид, что звучит правдивее) реанимировать легкую атлетику в России, иностранные коллеги выясняли все больше новых подробностей о допинге. Оказалось, что проблема не только в легкой атлетике.

За следующие несколько лет последовало бегство экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, вышел доклад Макларена, фильм Хайо Зеппельта, дисквалификации спортсменов, отстранение отдельных лиц от Олимпиады-2018 в Пхенчхане и далее по списку. В Рио, кстати, из легкоатлетов поехала только прыгунья в длину Дарья Клишина.

Шляхтин подал в отставку 23 ноября 2019 года. Никаких сдвигов в восстановлении ВФЛА так и не случилось. Спортсмены к этому моменту уже несколько лет как выступали в нейтральном статусе и каждый сезон подавали заявки, чтобы получить индивидуальный допуск. Чиновники лишь кормили обещаниями о том, что вот-вот и легкую атлетику разбанят. Даже поручение президента Владимира Путина по восстановлению членства не замотивировало их всех.

В 2019-м WADA забанило РУСАДА на четыре года за допинговые махинации. По итогу Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок в два раза в 2020 году. Флага и гимна спортсмены лишились.

Что было дальше? Часть 2

После отставки Шляхтина ему на смену пришел бизнесмен и антикризисный менеджер Евгений Юрченко. Все его слова на первых порах выглядели обнадеживающими (обещал восстановить ВФЛА в правах и привлечь деньги в легкую атлетику), но в должности он продержался немного — чуть больше 130 дней. 13 июля 2020 года Юрченко объявил о своей отставке, но остался и. о. Кажется, он не смог справиться со штрафом в $10 млн, который прилетел ВФЛА из-за махинаций Шляхтина.

Долг перед World Athletics возник из-за экс-руководства ВФЛА (команды Шляхтина) и прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмен пропустил 3 допинг-теста и решил оправдаться поддельной медицинской справкой. Вскрывшийся обман повлиял не только на Лысенко и Шляхтина, но и на спортсменов, которые вообще не имели к этому делу никакого отношения. Штраф в итоге выплатили, деньги нашлись не без помощи Минспорта, тотального бана легкоатлетов, который грозил из-за этого, удалось избежать.

Новый босс ВФЛА Петр Иванов (на тот момент генеральный директор АО «Скоростные магистрали», президент Федерации триатлона России) толком ничего не успел для этого сделать, потому что 30 ноября 2020 года вступил в должность, а 13 февраля 2021-го исполнять его обязанности начала бегунья Ирина Привалова. Иванов был вынужден уйти из-за решения WADA к РУСАДА до окончания действия санкций (вернулся на пост 18 декабря 2022-го).

Спортсмены не особо переживали из-за частой смены власти. Самые активные борцы за правду Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова больше уже не верили никому. Все их попытки спасти свои карьеры и карьеры их коллег оказались тщетными.

За два года до восстановления ВФЛА

В феврале 2021 года ВФЛА разработала план по восстановлению, признала проблемы прошлого и начала работу, которую никто не видел. То есть она может и делалась, но увидеть и услышать что-то конкретное о ней от Приваловой не удавалось.

На Олимпиаду-2020 в Токио в итоге поехало всего 10 легкоатлетов. Помимо Игр такое условие было поставлено в том же начале 2021-го, касающееся других крупных международных стартов. Все из-за систематических допинговых нарушений прошлого.

Игры прошли удачно для Ласицкене (золото в прыжках в высоту) и Сидоровой (серебро в прыжках с шестом).

Статус ВФЛА никак не восстанавливали. Привалова продолжала смотреть с оптимизмом в будущее. Легкоатлеты готовились к ЧМ-2022 в Юджине, подавали заявки на нейтральный статус, а потом случилось 24 февраля 2022 года и все это стало бессмысленным. Из-за СВО забанили весь российский спорт. Какие-то сдвиги и точечные возвращения в некоторых видах спорта начались только недавно.

Какое будущее ждет легкую атлетику?

Восстановление членства ВФЛА значит, что теперь легкоатлетам не нужно подавать никакие заявки на нейтральные статусы и драться за место в десятке, которая будет выступать. Вот только какой-либо допинговый прокол, вероятно, может откатить историю к самому началу. В World Athletics будут пристально следить за работой ВФЛА, чаще тестировать спортсменов, а еще организации нужно несколько лет выполнять многочисленные условия федерации. То есть не все так просто.

Новость об этом стала неожиданностью. Вот только спустя почти 8 лет не сказать, чтобы сильно радостной. Возможно, эмоции были бы ярче, отправься спортсмены сразу на какие-то международные старты, но это невозможно. В марте 2022 года совет World Athletics принял решение отстранить россиян из-за ситуации на Украине. Отменить его может сама организация. Есть надежда и на Международный олимпийский комитет (МОК), который движется в направлении возвращения россиян на старты.

Пока ситуация такова, что выступать вне дома легкоатлеты не могут (если только это не страны, которые дружат с Россией). Олимпиада-2024 в Париже может пройти без них.