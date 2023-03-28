Российская легкоатлетка Карамашева второй раз в карьере дисквалифицирована за допинг

Карамашева сдала положительную допинг-пробу в феврале 2021 года. Таким образом, она не сможет принимать участия в соревнования до июня 2029 года, когда ей будет 41 год.

Светлана Карамашева попадается на допинге уже второй раз за карьеру. В 2017 году в ее анализах также были обнаружены запрещенные вещества.