Российская легкоатлетка Карамашева второй раз в карьере дисквалифицирована за допинг
Российская легкоатлетка, бегунья Светлана Карамашева дисквалифицирована на 8 лет за употребление допинга. Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.
Российская легкоатлетка, бегунья Светлана Карамашева дисквалифицирована на 8 лет за употребление допинга. Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.
Карамашева сдала положительную допинг-пробу в феврале 2021 года. Таким образом, она не сможет принимать участия в соревнования до июня 2029 года, когда ей будет 41 год.
Светлана Карамашева попадается на допинге уже второй раз за карьеру. В 2017 году в ее анализах также были обнаружены запрещенные вещества.
34-летняя Карамашева несколько раз становилась призером чемпионата России по легкой атлетике.