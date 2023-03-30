Глава белорусских легкоатлетов Иван Тихон: Хотим выступать только под своим флагом

"Мы хотим выступать только под своим флагом. Спорт — это сфера, которая должна объединять и созидать, делать мир более добрым, дружелюбным и сплочённым. Спортсмены высказали это мнение, и в прошлом году мы отправили его во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию. В письме подчёркивали, что не согласны с решением об отстранении, поскольку не нарушали никаких правил, не делали ничего плохого, и настаивали на том, что хотим представлять свою страну с национальной символикой, выступать в костюмах, демонстрирующих нашу принадлежность к Республике Беларусь. Какие-то другие условия, я считаю, неприемлемы, поскольку являются ущемлением прав спортсмена и человека.